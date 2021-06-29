Около 33 тысяч человек обследовали в Петербурге за сутки

Около 33 тысяч человек проверили на ковид в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Почти 33 тысячи жителей Петербурга обследовали на наличие коронавируса за минувшие сутки. Такие цифры на утро вторника, 29 июня, приводит городской оперативный штаб, мониторящий ситуацию с распространением ковида.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 32 953 человека, - уточняет пресс-служба Смольного.

Также активно продолжают поступать звонки на номер единой справочно-информационной службы «1222. За последние сутки операторами обработано 27 559 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, что по этому же номеру можно вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту или на вакцинацию.