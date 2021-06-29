Рекордно длинная пробка сковала Мурманское шоссе в Петербурге

Мурманское шоссе сковала большая пробка утром 29 июня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге образовалась рекордно длинная для утреннего времени пробка. Затор на Мурманском шоссе начал собираться еще в 8 часов утра вторника, 29 июня 2021 года. За пять часов он растянулся на 7,5 километров.

- В Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Мурманское шоссе, от проспекта Большевиков до эстакады над железной дорогой, - сообщил сервис "Яндекс.Пробки".

В целом по городу ситуация спокойная. На час дня загруженность дорог оценивается в 4 балла. Ожидается, что пробки начнут расти с 16 часов и к 18 часам достигнут 6 баллов.

Утром самые сложные участки оказались на проспекте Культуры и Тихорецком проспекте в сторону центра, Московское шоссе в обе сторону, а также Невский проспект к Дворцовой площади.