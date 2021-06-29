Количество пневмоний из-за коронавируса выросло на 40% в Петербурге

В Петербурге выросло число пневмоний у больных коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге ухудшается. Количество развитие пневмоний у инфицированных увеличилось на 40 процентов. Об этом во вторник, 29 июня 2021 года, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия.

- Идет утяжеление болезни, как следствие идет большая нагрузка на здравоохранения, - пояснила Чхинджерия.

Также она отметила, что пока что болезнь в городе идет в стадии роста и на очередное плато не вышла.

- Пик подъема длится не менее 4 недель. Сейчас инфекция пришла в неиммунную популяцию людей. Получить защиту от вируса можно либо в ходе заболевания, либо вакцинации. Заболевание неизвестно к чему приведет или к какому обострению. Люди молодого возраста может легче из этого выйдут.