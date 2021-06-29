Более 2,5 тысяч человек заболели коронавирусом после вакцинации "Спутником V" в Петербурге

Более 2,5 тысяч привитых "Спутником V" петербуржцев заболели коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге более 2,5 тысяч человек заболели коронавирусом после вакцинации "Спутником V". Как пояснила во вторник, 29 июня 2021 года, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия, такие случаи возможны, однако заболевшие переносят коронавирус куда легче, чем без прививки.

- У нас заболело 2594 человека привитых "Спутником". Причем большинство, заболели после первой прививки или в те сроки, когда еще не выработался иммунитет, - пояснила эпидемиолог.

В том числе были и случаи заражения коронавирусом на 15 день или более после вакцинации. Таких зарегистрировано 1206 человек. Эти привитые составили 0,3%.

При этом не было ни одного случая, чтобы привитые граждане погибали от коронавирса. Они болеют, но в более легкой форме.

- Мне кажется, что будущее за вакцинацией. Чуть более года прошло, как мы знаем эту инфекцию.Вакцина будет развиваться и совершенствоваться. Появятся те, которые позволят однократно прививаться и получать полную защиту, - добавила Чхинджерия.