На сайте «Здоровье петербуржца» сломался личный кабинет пациента

На портале "Здоровье петербуржца" не заходит в личный кабинет пациента. Фото: gorzdrav.spb.ru

На популярном городском портале «Здоровье петербуржца» стал недоступен личный кабинет пациента. На это пожаловались жители Северной столицы. Позже проблему подтвердили и в Комздраве и заверили, что она носит временный характер.

- Личный кабинет пациента временно недоступен из-за проведения технических работ. После завершения работ возможность просмотра данных в ЛК пациента на портале «Здоровье петербуржца» будет полностью восстановлена. Приносим извинения за временные неудобства, - сообщается в группе портала во «Вконтакте».

Добавим, что к концу вторника, 29 июня, проблему пока не устранили.