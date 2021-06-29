Петербурженка отсудила 300 тысяч рублей у УК за потоп в квартире

Жительница Петербурга отсудили 300 тысяч рублей у УК за затопленную квартиру. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жительница Выборгского района Санкт-Петербурга остудила чуть более 300 тысяч рублей у управляющей компании за затопленную квартиру. Все произошло 10 сентября 2020 года в одном из домов на улице Федора Абрамова. Любопытно, что затопило имущество женщины снизу. На втором техническом этаже образовался засор в стояке, который и «запустил» воду в квартиру.

Женщина пыталась доказать, что УК несет ответственность за содержание и обслуживание общего имущества жилого дома, куда в том числе входит этот злосчастный стояк. Суд встал на ее сторону и взыскал деньги, затраченные на ремонт квартиры, адвоката, моральные страдания и оценку причиненного вреда.

- Истец пояснила, что получила как имущественный, так и моральный вред. У нее затопило кухню, две комнаты, прихожую, ванную комнату и кладовку, - добавили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.