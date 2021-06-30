Суд отправил на 2,5 года в колонию виновника смертельного ДТП в Ленобласти

В Петербурге отправили за решетку водителя тягача, устроившего смертельное ДТП в Ленобласти.

В Санкт-Петербурге суд отправил на 2,5 года в колонию-поселение виновника смертельного ДТП на Московском шоссе в Ленобласти. Напомним, все произошло 2 ноября 2019 года по направлению в поселок Ленсоветовский. Водитель тягача решил перестроиться на правую полосу дороги, но при этом не держался на безопасном расстоянии с попутным автомобилем «Хендай Солярис». Освещение на трассе было.

В итоге «Хендай» вылетел на встречку, где столкнулся с фурой. Иномарку отбросило и после этого в нее врезались еще две машины.

- В результате ДТП водитель и пассажир «Хендая» скончались на месте. Также суд на два года запретил виновнику управлять транспортными средствами и обязали его выплатить одному из водителей 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, - пишет «Мойка78» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.