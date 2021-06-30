Велосипедист-камикадзе гнал по середине КАДа

Велосипедист гнал по КАДу в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today / Игорь Фокин

Велосипедиста-нарушителя, лихо рассекавшего по КАДу, заметили утром 30 июня петербургские автомобилисты. Водитель двухколесного транспорта мало того, что выехал на автостраду, куда велосипедам в принципе запрещено, так еще и ехал не по обочине, а метался между рядами.

- Утром на внутреннем кольце был замечен кандидат на премию Дарвина, - пишет один из водителей в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На видео с авторегистратора заметно, как велосипедист «шныряет» из ряда в ряд, заставляя машины резко тормозить и едва не подпадая под колеса. Чем закончился инцидент, осталось неизвестным. Но в комментариях пользователи соцсетей отмечают, что премия Дарвина - за самую глупую смерть - велосипедиста обязательно найдет. Если он не изменит манеру езды.

- А потом плачут и удивляются, удивляются и плачут, что их сбивают...и все кругом виноваты, - возмущаются горожане.