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Здоровье30 июня 2021 14:17

Ревакцинация от коронавируса начнется в Петербурге в течение недели

Об этом заявили в Комитете по здравоохранению
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Повторно прививать от коронавируса начнут в ближайшие дни.

Повторно прививать от коронавируса начнут в ближайшие дни.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ревакцинация начнется в Петербурге в самое ближайшее время - в течение недели. Об этом сообщает пресс-служба городского Комитета по здравоохранению. А вот каким именно препаратом она будет проходить, пока остается тайной.

- Ревакцинация граждан начнется в Санкт-Петербурге в течение ближайшей недели. Завтра в комитете состоится совещание с районами, где будут обсуждаться организационные вопросы, - говорится в сообщении Комздрава.

Напомним, что глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее посоветовал проводить ревакцинацию (повторную прививку) от коронавируса каждые полгода. А после достижения коллективного иммунитета - раз в год.