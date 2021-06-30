Ревакцинация от коронавируса начнется в Петербурге в течение недели

Повторно прививать от коронавируса начнут в ближайшие дни. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ревакцинация начнется в Петербурге в самое ближайшее время - в течение недели. Об этом сообщает пресс-служба городского Комитета по здравоохранению. А вот каким именно препаратом она будет проходить, пока остается тайной.

- Ревакцинация граждан начнется в Санкт-Петербурге в течение ближайшей недели. Завтра в комитете состоится совещание с районами, где будут обсуждаться организационные вопросы, - говорится в сообщении Комздрава.

Напомним, что глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее посоветовал проводить ревакцинацию (повторную прививку) от коронавируса каждые полгода. А после достижения коллективного иммунитета - раз в год.