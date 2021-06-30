Банду преступников отправят под суд за похищение бизнесмена в Петербурге

Перед судом предстанет группа лиц, обвиняемая в похищении человека в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге на скамье подсудимых окажутся пять человек, участников преступной группировки, которые похитили бизнесмена. В среду, 30 июня 2021 года, прокуратура города утвердила заключительное обвинение в отношении заказчика, а также исполнителей преступления.

- По версии следствия, один из обвиняемых организовал похищение своего бывшего бизнес-партнера для того, чтобы взыскать с него крупный денежный долг, - сообщили в прокуратуре Петербурга.

Исполнители разработали план, подкараулили жертву возле его дома, схватили, применили насилие и посадили в автомобиль с заранее установленными на него подменными государственными регистрационными знаками. Однако до конца исполнить задуманное не сумели благодаря вмешательству сотрудников МВД.

После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Красносельский районный суд.