Новые способы оплаты парковки в Петербурге появятся с 1 июля 2021 года

С 1 июля автомобилистам Санкт-Петербурга станут доступны новые способы оплаты парковки Фото: Артем КИЛЬКИН

С 1 июля 2021 года для автомобилистов Санкт-Петербурга станут доступны новые способы оплаты парковки. Комитет по транспорту Северной столицы сообщил о том, что в городе были заключены соглашения с двумя банками. Теперь горожане смогут осуществлять оплату через их приложения или банкомат.

- Городской центр управления парковками подписал соглашения со Сбербанком и банком ПСКБ об оплате парковки с помощью банкоматов и мобильного приложения, - рассказали в комитете по транспорту.

Так, пользователи "Сбербанка" смогут платить за парковку и в приложении, и с помощью банкомата. Для этого надо зайти в раздел "Платежи", ввести в поисковой строке слово "Парковки" и выбрать подраздел "Транспорт". Там же нажать на кнопку "Парковка" и выбрать услугу "Почасовая оплата". Далее ввести запрашиваемые данные и подтвердить платеж.

Банк ПСКБ пока работает только через банкоматы. Там также в разделе "Паркинг" надо выбрать "Парковки Санкт-Петербурга", указать данные авто, зону парковки и провести оплату.