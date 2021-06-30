Росприроднадзор проверяет загрязнение Малой Невки

Специалисты выясняют причины загрязнения Малой Невки. Фото: Росприроднадзор по СЗФО.

Северо-Западное управление Росприроднадзора начало проверку о загрязнении акватории реки Малая Невка, о котором сообщали петербуржцы. Масляную пленку заметили на воде напротив дома 43 по Песочной набережной.

- В ходе выезда инспекторы зафиксировали на акватории мутно-коричневые разводы со следами радужной пленки. Загрязненные воды поступают в рекуМалая Невка из реки Карповка, на которой проводятся работы по расчистке акватории, - сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Сейчас специалисты устанавливают степень загрязнения воды и выясняют кто ответственен за работы. Решение о мерах примут по результатам проверки.