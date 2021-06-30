В Ленобласти 5-летняя девочка умерла, запутавшись в веревке на качелях

СК возбудил уголовное дело после гибели 5-летней девочки при игре на качелях в Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области умерла 5-летняя девочка, которая запуталась в веревке во время катания на самодельных качелях. Трагедия произошла во дворе одного из частных домов в деревне Покровское из Гатчинского района. Шокированные родственники девочки вызвали на место «скорую» и полицию, но было уже поздно. Теперь смертью ребенка занимается Следственный комитет.

- Возбуждено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности. На место выезжали следователи, криминалисты и сотрудники полиции. Выясняются причины и условия, способствовавшие совершению преступления, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

В Следкоме напоминают, что подобные происшествия, в основном, происходят из-за недосмотра родителей и призывают их внимательнее следить за маленькими детьми во время отдыха и не оставлять их в одиночестве даже на короткое время.