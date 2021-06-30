Невнимательный пешеход попал под автобус в Московском районе Петербурга

В Московском районе Санкт-Петербурга пешеход попала под автобус. Фото: vk.com/spb_today

В Московском районе Санкт-Петербурге пешеход попала под автобус с номером 72. Буквально. Судя по видео, опубликованному в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», женщина оказалась под тяжелейшим общественным транспортом в районе переднего колеса. Самостоятельно выбраться она не могла, на место срочно вызвали спасателей МЧС и скорую помощь.

Женщину чудом вытащили и отвезли в "скорую". Фото: vk.com/spb_today

- Спасатели молодцы, и даже сам подполковник участие принимал, - пишет очевидец в комментариях к публикации.

В обстоятельствах и причинах происшествия будут разбираться правоохранительные органы. Женщину аккуратно достали из-под автобуса, положили на носилки и отвезли в машину «скорой».