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Происшествия1 июля 2021 0:28

Две самокатчицы влетели друг в друга у станции метро «Комендантский проспект»

По словам очевидцев, девушек увезли на «скорой» в больницу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Самокатчицы столкнулись лоб в лоб на севере Петербурга. Фото: vk.com/spb_today / vk.com/id104610339

Самокатчицы столкнулись лоб в лоб на севере Петербурга. Фото: vk.com/spb_today / vk.com/id104610339

Две девушки на электросамокатах влетели друг в друга недалеко от станции метро «Комендантский проспект». Видео момента необычного происшествия появилось в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Судя по записи с видеорегистратора, дамы двигались на приличной скорости и не смогли разминуться.

Удар выглядит очень болезненным. Похоже, девушки столкнулись головами. В первые секунды после ДТП они не вставали, и к ним подбежали очевидцы, впоследствии вызвавшие медиков на место.

- ДТП самокатов на Коменданте, сильно пострадали две девочки, ударились головами. Обеих увезла «скорая», - написал очевидец Дмитрий.

Смотреть видеосюжет
В Петербурге две девушки на электросамокатах въехали друг в друга
В Петербурге две девушки на электросамокатах въехали друг в друга
Видео: vk.com/spb_today / vk.com/id104610339