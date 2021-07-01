10-летний мальчик утонул в озере под Выборгом

Мальчик утонул в озере под Выборгом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще одна трагедия произошла с ребенком в воде в Ленинградской области. Вечером в среду, 30 июня 2021 года, в полицию Выборгского района позвонила 42-летняя женщина и рассказала, что на Кирилловском озере пропал ее 10-летний сын. Одежда мальчика лежит на берегу, а самого его она не может найти уже 10 минут.

- Мальчик с мамой, а также двое его друзей по даче, которые тоже были с мамой, отдыхали на берегу озера. Ребята рассказали, что они втроем плавали на надувном матрасе, прыгали с него в воду, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Один из мальчиков пояснил, что после очередного прыжка, проплыл круг и вернулся к матрасу, но 10-летнего друга уже не было. Они стали его искать, но найти не могли, тогда обратились к родителям. Криков ребята также не слышали.

На место прибыла бригада МЧС. В итоге они нашли в воде утонувшего мальчика.