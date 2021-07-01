В МЧС назвали самые опасные места для купания летом 2021 года под Петербургом

Названы самые опасные места для купания в Ленобласти летом 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За первый летний месяц под Санкт-Петербургом утонули 23 человека, пятеро из них дети. Об этом в четверг, 1 июля 2021 года, рассказал главный госинспектор по маломерным судам областного ГУ МЧС России Геннадий Корсунов. Также он назвал самые опасные места для купания летом.

Среди наиболее опасных мест оказались Кавголовское и Колтушское озера. А также карьеры во Всеволожском и в Тосненском районах.

- В Кавголовском озере Всеволожского района уже утонуло три человека. Из Колтушского озера вытащили двоих. Для детей особенно опасны карьеры. Там, как правило, крутые спуски: шаг и сразу глубоко, - объяснил Корсунов.

За июнь в водоемах Ленобласти утонули 18 взрослых в возрасте от 22 до 49 лет. Все они купались нетрезвыми. Утонувшим детям было от шести до 15 лет.