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Общество1 июля 2021 16:31

В МЧС назвали самые опасные места для купания летом 2021 года под Петербургом

За месяц в Ленобласти утонули уже 23 человека
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
Анна КРЮЧКОВА
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Названы самые опасные места для купания в Ленобласти летом 2021 года

Названы самые опасные места для купания в Ленобласти летом 2021 года

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За первый летний месяц под Санкт-Петербургом утонули 23 человека, пятеро из них дети. Об этом в четверг, 1 июля 2021 года, рассказал главный госинспектор по маломерным судам областного ГУ МЧС России Геннадий Корсунов. Также он назвал самые опасные места для купания летом.

Среди наиболее опасных мест оказались Кавголовское и Колтушское озера. А также карьеры во Всеволожском и в Тосненском районах.

- В Кавголовском озере Всеволожского района уже утонуло три человека. Из Колтушского озера вытащили двоих. Для детей особенно опасны карьеры. Там, как правило, крутые спуски: шаг и сразу глубоко, - объяснил Корсунов.

За июнь в водоемах Ленобласти утонули 18 взрослых в возрасте от 22 до 49 лет. Все они купались нетрезвыми. Утонувшим детям было от шести до 15 лет.