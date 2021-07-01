Водная полиция устроила погоню за гидроциклом в Петербурге

Водная полиция устроила погоню за гидроциклом по Финскому заливу в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге произошла настоящая летняя погодя. Отдыхающие в парке 300-летия днем в четверг, 1 июля 2021 года, стали свидетелями сцены, словно из Майами: водная полиция с включенной "сигналкой" гналась по Финскому заливу за гидроциклом, выписывая крутые виражи. Видео происходящего очевидцы опубликовали в социальной сети.

- Погоня за гидроциклом у парка 300-летия. Походу догнали, на гидроцикле очень крутые виражи делали и на катере прямо четко гнались за ними, - рассказали свидетели "сцены".

На кадрах видно, как гидроцикл пролетает под Яхтенным мостом в сторону залива, но полицейский катер буквально сидит у него на хвосте. Всего за пару секунд стражи порядка нагнали цель, но гидроциклист, резко остановившись, пропустил полицейских вперед, а сам развернулся в другую сторону.

Чем закончилась погоня, свидетели не сообщают, так же, что нарушил водитель гидроцикла.