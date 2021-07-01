Новая велосипедная дорожка появится в Курортном районе Петербурга

В Курортном районе появится новая велосипедная дорожка Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Курортном районе Санкт-Петербурга появится новая велосипедная дорожка. В четверг, 1 июля 2021 года, комитет по транспорту сообщил, что уже объявлен конкурс на проектирование трассы, которая растянется по Приморскому шоссе от музея-усадьбы Ильи Репина "Пенаты" до дома 448. Протяженность велодорожки составил 4,6 километров.

- Будущему подрядчику до 10 сентября 2021 года предстоит провести инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы, а также создать план трассы. Готовая проектно-сметная документация позволит обустроить безопасный веломаршрут вдоль берега Финского залива, - пояснили в комитете по транспорту.

Для того, чтобы велосипедисты смогли комфортно передвигаться по дороге, не мешая автомобилям и пешеходам, на всем отрезке будут проведены работы по восстановлению асфальтового покрытия и благоустройства.