В Петербурге снизилось число госпитализаций больных коронавирусом

В Санкт-Петербурге наконец-то снизилось число госпитализаций за сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге наконец-то уменьшилось количество суточных госпитализаций больных коронавирусом. Об этом рассказал глава Комздрава Дмитрий Лисовец. По его словам, перед больницами больше нет очередей из машин скорой помощи. Однако число свободных коек в стационарах все равно крайне маленькое – около 3%.

- Количество пациентов, которые выписываются из стационаров, впервые превысило число пациентов, которые госпитализируются. По нашим оценкам, общее число стационарных коек сейчас достаточно, именно этот показатель, именно эти данные обычно вызывали беспокойство у жителей города, - сообщил Дмитрий Лисовец во время радиоэфира на «Эхо Москвы».

В Комздраве подытоживают, что в начале июля Северная столица находится в нисходящей части третьей волны пандемии коронавируса.