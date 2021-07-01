Неизвестный влетел в УАЗ поисковиков «ЛизаАлерт» на Рыбацком проспекте в Петербурге

В Петербурге кто-то въехал в служебную машину поисковиков "ЛизаАлерт". Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» рассказали, что в их автомобиль въехал неизвестный, после чего скрылся с места. Все произошло во дворе дома №3 на Рыбацком проспекте в Петербурге. Припаркованный УАЗ «Патриот» было не узнать. Ремонт авто наложился на несколько вызовов о заблудившихся в лесах Ленобласти людей.

Внедорожник не раз выручал волонтеров. Фото: vk.com/lizaalert_piter

- Кто-то изрядно приложился к нему своей машиной. И уехал. Мы, конечно, отремонтируем любимый УАЗик. Но на это потребуются силы и время, которые придется отрывать от поисков. Жаль, что сбежал и лишил нас возможности решить вопрос с ремонтом цивилизованным путем. Свяжитесь с нами, - просят виновника аварии поисковики в группе регионального отделения «ЛизаАлерт» во «Вконтакте».

Добавим, что на этом УАЗике волонтеры не раз эвакуировали из леса людей и многократно доставляли спасателей в труднодоступные участки. Служебная машина «намотала» в итоге тысячи километров, а теперь вынужденно простаивает без дела.