Исаакиевский собор и Спас на Крови ввели ограничения для посетителей из-за коронавируса

В Исаакиевском соборе и Спасе на Крови ввели ограничения для посетителей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Исаакиевском соборе и храме Спаса на Крови вынужденно ввели ограничения по коронавирусу для посетителей. Индивидуально посетить музеи можно с 10:00 до 21:30 ежедневно, не считая среды, являющейся выходным. А вот число человек в экскурсионных группах сократили до двадцати. Вход в музеи теперь будет интервальным, 15-минутным.

От туристов потребуют носить маски, соблюдать соцдистанцию не менее 1,5 метра, а также не сходить с обозначенного маршрута. Видами Петербурга с колоннады Исаакия теперь можно будет полюбоваться только индивидуально, как и выставкой «Гимн солнечному камню» в часовне Спаса на Крови.

- Все контактные поверхности на территории музеев обрабатывают дезинфицирующими средствами. Аудиогиды проходят дезинфекцию после каждого использования. Рекомендуем использовать бесконтактные способы оплаты, продажа билетов осуществляется в кассах и терминалах музея, а также онлайн на официальном сайте, - сообщается в соцсетях Исаакиевского собора.