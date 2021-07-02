500 тысяч звонков поступило от петербуржцев в службу 122 в июне 2021 года

В июне 2021 года служба 122 приняла 500 тысяч звонков от жителей Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В июне 2021 года жители Санкт-Петербурга 500 тысяч раз звонили в службу 122 - Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. Поток звонков в средине месяца увеличился в семь раз по сравнению с показателями начала июня. Об этом 2 июля 2021 года рассказал комитет по информации и связи.

- Всего в июне Служба 122 приняла 500 тысяч звонков, зарегистрировала 275 тысяч заявок на вызов врача на дом и записала на вакцинацию 40 тысяч горожан, - пояснили в Смольном.

Благодаря роботизированному решению, колл-центр может одновременно обрабатывать более 700 звонков, чтобы не создавать очередь. При вызове врача на дом с гражданами общается голосовой помощник Виктория.

Служба работает бесплатно и круглосуточно.