Петербуржцы повторно прививаются китайской «Ковиденцией»

Петербуржцы участвуют в клинических испытаниях китайской вакцины Ad5-nCov или «Ковиденция». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 5 июля 2021 года в Санкт-Петербурге официально стартует ревакцинация от коронавируса. Однако некоторые жители смогли получить повторную прививку раньше остальных. Речь идет добровольцах, участвующих в третей фазе клинических испытаниях китайской вакцины Ad5-nCov или «Ковиденция». Ожидается, что в следующем году, этот препарат поступит в петербургские медучреждения.

Сейчас вакцина уже зарегистрирована Китае, Пакистане, Венгрии, Мексике и Киргизии. В ноябре 2020 году Минздрав выдал разрешение на испытания в России, а в декабре добровольцы из Петербурга и других городов сделали первые уколы. Сейчас в нашем городе исследуют реакцию добровольцев на реквакцинацию.

- В России препарат находится в процессе регистрации. В ближайшее время мы планируем запустить производственную линию, которая сможет выпускать в месяц до десяти миллионов доз препарата. Общий объем инвестиций составит 2 миллиарда рублей, - заявляет производитель.

В компании, которая планирует заняться выпуском вакцины заявили, что по итогам испытаний эффективность препарата составляет от 92,5 до 95 процентов.