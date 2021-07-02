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Происшествия2 июля 2021 19:16

В Петербурге арестовали подполковника МВД по обвинению во взятке

По версии следствия, Давид Бокерия получил 600 тысяч рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге подполковника МВД обвиняют во взятке в 600 тысяч рублей.

В Петербурге подполковника МВД обвиняют во взятке в 600 тысяч рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге арестовали подполковника полиции Давида Бокерию по обвинению в крупной взятке. По версии следствия, замглавы отдела при Калининском УМВД незаконно обогатился на 600 тысяч рублей. При этом детали уголовного дела пока не раскрываются.

- Давида Бокерию заключили в СИЗО сроком по 31 августа 2021 года. Он вину признает частично, готов сотрудничать со следствием. Просил домашний арест, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что теперь полицейскому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.