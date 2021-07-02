В жилые дома на юге Петербурга вернули свет после пожара на подстанции

На юге Петербурга потушили пожар в трансформаторной подстанции. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На юге Санкт-Петербурга восстановили электричество в некоторых жилых домах Московского района. Свет вырубился чуть позже 15:00, все из-за пожара в трансформаторной подстанции, расположенной на проспекте Космонавтов. На место оперативно выехали спасатели МЧС, которые потушили пожар примерно за полчаса.

- В одноэтажной кирпичной подстанции горела обстановка на площади 24 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет. В 16:05 огонь ликвидировали усилиями 15 человек личного состава и 3 единиц техники, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

«Комсомолка» связалась с «Ленэнерго» и в компании заверили, что электричество восстановили спустя примерно 2 часа.

- С 17:51 все потребители получают электроэнергию в полном объеме. Произошло технологическое нарушение на оборудовании 10 кВ, - отметили в пресс-службе компании.