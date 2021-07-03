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Общество3 июля 2021 1:20

В Петербурге оштрафовали бизнесмена за незаконную вывеску о любви к шаверме

Предприниматель прикрепил рекламную конструкцию на стену дома на Большой Пушкарской
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербургского бизнесмена оштрафовали за любовь к шаверме.

Петербургского бизнесмена оштрафовали за любовь к шаверме.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге Арбитражный суд оштрафовал на 3 тысячи рублей бизнесмена, который разместил незаконную вывеску со словами «Я люблю шаверму» на стене дома 1/8 на Большой Пушкарской улице в Петроградском районе. Хитрый предприниматель хотел дополнительно привлечь посетителей в свое кафе, но не согласовал конструкцию.

- Проверка сотрудников УМВД РФ по Петроградскому району показала, что была произведена установка и эксплуатация рекламной конструкции в количестве 1 штуки с информацией «Я люблю шаверму» на фасаде вышеуказанного жилого дома без предусмотренного законодательством Российской Федерации разрешения на установку и эксплуатацию, - сообщается в решении суда, опубликованном в картотеке дел Арбитража.

Доказательств невиновности от коммерсанта так и не получили, поэтому его спокойно наказали. Мужчине дали 60 дней на оплату штрафа. Однако он может обжаловать решение суда в течение 10 дней.