В Петербурге оштрафовали бизнесмена за незаконную вывеску о любви к шаверме

Петербургского бизнесмена оштрафовали за любовь к шаверме. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге Арбитражный суд оштрафовал на 3 тысячи рублей бизнесмена, который разместил незаконную вывеску со словами «Я люблю шаверму» на стене дома 1/8 на Большой Пушкарской улице в Петроградском районе. Хитрый предприниматель хотел дополнительно привлечь посетителей в свое кафе, но не согласовал конструкцию.

- Проверка сотрудников УМВД РФ по Петроградскому району показала, что была произведена установка и эксплуатация рекламной конструкции в количестве 1 штуки с информацией «Я люблю шаверму» на фасаде вышеуказанного жилого дома без предусмотренного законодательством Российской Федерации разрешения на установку и эксплуатацию, - сообщается в решении суда, опубликованном в картотеке дел Арбитража.

Доказательств невиновности от коммерсанта так и не получили, поэтому его спокойно наказали. Мужчине дали 60 дней на оплату штрафа. Однако он может обжаловать решение суда в течение 10 дней.