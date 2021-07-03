«Ситроен» лег на крышу на КАД после столкновения с такси

"Ситроен" перевернулся на крышу на КАД. Фото: vk.com/spb_today

Пробка собралась на внешнем кольце КАД утром 3 июля. Суббота началась с аварии для водителя «Ситроена», влетевшего в машину такси. От этого иномарка перевернулась и легла на крышу, перегородив одну из полос движения.

- На внешнем кольце, между Пискаревским проспектом и Девяткино в правой полосе такси, в левой лежит «Ситроен», - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по опубликованным в соцсетях фото, на месте аварии собрался небольшой затор, здесь же работают спасатели, которые помогают выбраться из перевернувшейся машины водителю.

О состоянии и количестве пострадавших пока информации не поступало.