Дизельный проезд капитально отремонтируют в 2022 году

Выезд из ЖК "Две Столицы приведут в порядок. Фото: Яндекс. Карты.

Дизельный проезд будет капитально отремонтирован в 2022 году. Об этом заявил губернатор Петербурга, лично побывавший на проблемном адресе. На то, что один из двух выездов из их квартала больше напоминает разбитый проселок, на раз заявляли жители крупного ЖК «Две Столицы». Проблема была в том, что дорогой этот технический проезд фактически не считался.

- Он не был полноценной дорогой. В расположенный рядом ЖК «Две Столицы» есть другой проезд. Но если дорога существует, то ее нужно привести в порядок. Приступим к строительству в этом году, - сказал глава города, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

Общая протяженность Дизельного проезда, который идет от Пулковского шоссе вдоль ж/д насыпи до Московского шоссе и периодически подтапливается в о время дождей, составляет 2,3 километра. 1,3 их них - проблемные. На ремонт дороги обещают выделить 433 миллиона рублей. Открыть движение здесь должны в 2022 году.