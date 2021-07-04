Петербуржец скончался после заплыва в бассейне на Пулковском шоссе

В Петербурге скончался мужчина после заплыва в бассейна. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге скончался 64-летний посетитель спортклуба «Фитнес хаус» на Пулковском шоссе. 64-летний мужчина купался в бассейне. Когда он выходил из него, ему стало плохо, и он упал. Очевидцы вызвали ему «скорую». В итоге пенсионера экстренно госпитализировали в реанимацию.

- Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и острую субдуральную гематому с правой стороны. Общее состояние оценили как крайне тяжелое. В реанимации мужчина скончался. К сожалению, не сумели спасти, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Добавим, что помимо травм у мужчины было высокое давление. Его личность установили. Трагичную новость сообщили родственникам.