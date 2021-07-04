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Происшествия4 июля 2021 18:28

Гонщик на скутере пустился в бега от инспекторов ДПС на севере Петербурга

Сам водитель трезвый, после жесткого задержания он даже улыбался
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге гонщик на скутере на протяжении нескольких километров скрывался от полиции. Фото: СОЦСЕТИ

В Петербурге гонщик на скутере на протяжении нескольких километров скрывался от полиции. Фото: СОЦСЕТИ

В Приморском районе Санкт-Петербурга 36-летний мужчина на скутере гонялся от ДПС. По информации «Дорожного инспектора», горе-водитель не раз промчался на красный сигнал светофора по дороге от Парашютной до Шарова, это ни много ни мало несколько километров. На спецсигналы машины полиции мужчина не реагировал и продолжал движение.

Задержали гонщика на перекрестке улицы Шарова с Комендантским проспектом. Мужчину поджали к тротуару и скрутили. После этого гражданин как ни в чем не бывало улыбался, сидя в патрульном автомобиле.

Смейся - и весь мир будет смеяться вместе с тобой. Фото: vk.com/dorinspb

Смейся - и весь мир будет смеяться вместе с тобой. Фото: vk.com/dorinspb

- Я не оправдываю его. Видимо, торопился просто… - порассуждала жена мужчины, которая прибыла к месту с дочкой после отдыха на пляже.

В итоге на водителя скутера составили пять административных протоколов и доставили в отдел полиции.

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Инспекторы ДПС жестко задержали гонщика на скутере на севере Петербурга
Инспекторы ДПС жестко задержали гонщика на скутере на севере Петербурга
Видео: vk.com/dorinspb Instagram: @dorinspb