Рост первично привитых от коронавируса петербуржцев за июнь составил почти 70%

В Петербурге за июнь привилось рекордно большое количество человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге за минувший июнь первично привилось от коронавируса на 69,1% больше человек, чем месяцем ранее, в май. О позитивной тенденции сообщили в пресс-службе Комздрава.

В мае эпидситуация в Северной столице была получше, ежесуточное число заболевших COVID-19 составляло от 700 до 800 человек. Но с начала лета по первые дни июля заражаемость резко пошла вверх и сейчас составляет почти 1,8 тысячи инфицированных за сутки. Вместе с этим жители города массово стали записываться на вакцинацию, последнюю неделю город постоянно обновлял рекорды по этой статистике.

- Всего в июне привились 212 109 человек, а в мае – 125 442. Если не брать в расчет нынешний июнь, больше всего петербуржцев вакцинировались в феврале этого года – 180 932 человека, - сообщили в Комздраве.