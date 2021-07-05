МЧС предупредило о повышении температуры в Петербурге 5 июля

МЧС предупредило о повышении температуры в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Внимание, жители Санкт-Петербурга! В город снова пришла невыносимая жара. Утром в понедельник, 5 июля 2021 года, МЧС Северной столицы предупредило о том, что во второй половине дня температура воздуха прогреется до 30 градусов тепла. В такую жаркую и солнечную погоду надо не забывать о мерах предосторожности.

- Во второй половине дня местами ожидается повышение температуры воздуха до плюс 30 градусов, - рассказали спасатели.

Однако одним днем все не ограничится. Как сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, в зоне антициклональной, сухой и солнечной погоды Петербург останется в ближайшие три дня. Температура воздуха продолжит расти, и среде-четвергу достигнет уровня в плюс 31-33 градусов.