Двое детей пропали в Петербурге 4 июля

Двое подростков пропали без вести в Петербурге 4 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в течение суток пропали сразу трое детей. Произошло все в воскресенье, 4 июля 2021 года. Оба исчезли в Московском районе города.

- В девятом часу утра 4 июля в полицию обратилась воспитатель социально-реабилитационного центра, которая рассказала, что около трех часов ночи из центра ушла 16-летняя девочка, ученица девятого класса школы. Ранее никогда не уходила, на учете не состоит, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органов.

Еще один побег произошел в другом центре содействия семейному воспитанию. 17-летний парень ушел около 20:40 часов вечера в воскресенье. Обратно так и не вернулся. Раньше мальчик уже сбегал. Кроме того, он состоит на учете по делам несовершеннолетних.

На данный момент обоих беглецов разыскивает полиция.