Полиция ищет мальчика, пропавшего в Петербурге более 8 дней назад

16-летний подросток пропал без вести в Петербурге больше недели назад Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает 16-летнего подростка, пропавшего без вести более недели назад. В воскресенье, 4 июля 2021 года, в отделение МВД Приморского района позвонила 37-летняя мать мальчика, которая рассказала, что ее сын ушел из дома на проспекте Королева, но так и не вернулся.

- Женщина пояснила, что подросток, ученик 10-го класса, ушел из дома 5:30 часов утра 27 июня, но так и не вернулся, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Парень ростом около 170-175 сантиметров, плотного телосложения. Был одет в рубашку зелено-красного цвета, белую футболку, черные брюки, белые кеды с рисунком в виде черепов и женщины. При себе была сумка в виде собаки джинсового цвета. Из особых примет, у подростка есть ожог на правом плече.

Мама пояснила, что раньше парень из дома не уходил, конфликтов не было. Женщина предполагает, что ее сын может быть в Зеленогорске на даче у знакомой.