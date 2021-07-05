50 тонн зараженных апельсинов нашли в порту Петербурга

50 тонн червивых апельсинов нашли при проверке в порту Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Крупную партию фруктов не пустили в Петербург инспекторы Россельхознадзора. При досмотре в морском порту они обнаружили червивые апельсины, зараженные плодовой мухой. 50 тонн апельсинов прибыли в Россию из Египта и ЮАР и предназначались для оптовых компаний из Краснодарского края.

- В морском порту Петербурга должностные лица Управления Россельхознадзора в ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля выявили в двух партиях апельсинов живые личинки насекомых, по морфологическим признакам схожих со средиземноморской плодовой мухой, - сообщает пресс-служба ведомства.

Впрочем, отправлять апельсины назад не стали. По решению собственника груза все зараженные плоды были обеззаражены методом фумигации.