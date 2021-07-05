Фальшивого ветерана спецслужб задержали в Ленобласти настоящие бойцы ФСБ

Лже-ветерана спецслужб задержали в Ленобалсти. Фото: УФСБ РФ по СПб и ЛО

Оперативники Управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области задержали жителя Тосно, который выдавал себя за ветерана спецслужб. Мужчина держал в доме форму с множеством наград, а также вымпелы отрядов «Альфа» и других, хотя сам даже не служил в армии. При обыске в доме подозреваемого было найдено много интересных документов, в том числе наградные бланки, удостоверения, а также погоны и даже штык-ножи.

- В результате оперативно-следственных действий задержан гражданин России, который, позиционируя себя в качестве бывшего сотрудника ФСБ России, предпринимал попытки дачи взятки сотруднику Управления, - сообщает пресс-служба ведомства.

Похваляясь своим «статусом», мужчина брал деньги, вызываясь быть посредником в передаче взяток сотрудникам ФСБ. За это по уголовной статье ему грозит до семи лет лишения свободы.