Суд признал незаконной принудительную дактилоскопию участницы несогласованного митинга в Петербурге

Петербургский суд признал незаконной принудительную дактилоскопию задержанных на митингах Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге суд признал незаконной принудительную дактилоскопию, которой подверглась одна из участниц несогласованного митинга, прошедшего в конце января 2021 года. В понедельник, 5 июля 2021 года, Красносельский районный суд постановил, что действия полиции были незаконны, а также запретил использовать отпечатки пальцев женщины.

- Женщина подала иск, рассказав, что 31 января была задержана во время акции и доставлена в 54 отделение полиции. Участнице предъявили административное правонарушение и взяли отпечатки пальцев, с чем она была не согласна, - сообщила объединенная пресс-служба судов.

Суд пояснил, что закон не требуют дактилоскопирования и фотографирования всех административных правонарушителей. Кроме того, письменного заявления о проведении дактилоскопирования в отношении административного истца не представлено, материалы дела не содержат, законных оснований к такой процедуре не установлено в ходе рассмотрения дела.