Каршеринг сбил девушку, выходившую из трамвая на Васильевском острове в Петербурге

В Петербурге каршеринг сбил девушку, выходившую из трамвая Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге водитель на каршеринге сбил девушку, выходящую из трамвая. Авария произошла в десятом часу утра в понедельник, 5 июля 2021 года, на Среднем проспекте Васильевского острова. Об этом подробно рассказал "Дорожный инспектор".

- Водитель, управляя каршерингом, сбил 17-летнюю девушку, которая выходила их трамвая. Мужчина за рулем был трезвый, гражданин Ирана, - сообщил "Дорожный инспектор".

От удара, девушку подбросило в воздух и она упала на асфальт. Водитель сразу же остановился. Прохожие прибежали на помощь пострадавшей. Также в этот момент мимо шли два сотрудника полиции, которые подошли, чтобы разобраться со случившейся аварией.

Известно, что девушку госпитализировали в детскую больницу. Ее состояние оценивается, как легкой тяжести.