Две концертные площадки и клуб опечатали в Петербурге после анти-ковидного рейда

Три концертных площадки прикрыли в Петербурге после антиковидного рейда. Фото: ККИ СПб

Две концертные площадки и клуб оказались опечатаны и закрыты после совместного рейда сотрудников Комитета по контролю за имуществом и полиции. Всего за минувшие они проверили семь объектов, пять из которых оказались нарушителями санитарных правил.

- В список нарушителей попали три концертные площадки, расположенные на Биржевой и Кожевенной линиях, - на их территориях мероприятия проводились без согласования с Комитетом по культуре. Организаторами концертов не были представлены журналы термометрии и дезинфекции, в помещениях посетители находились без масок, - сообщает пресс-служба ККИ.

В итоге эти три объекта были опечатаны, а их деятельность - приостановлена. Прочие организации, не соблюдающие меры санитарной безопасности, также будут оштрафованы.