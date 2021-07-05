Рекордное число пневмоний выявили за неделю в Санкт-Петербурге

В Петербурге за минувшую неделю выявили рекордное число пневмоний. По крайне мере, по данным МИБС. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Медицинский институт имени Березина Сергея (МИБС) сообщил о рекорде по выявленным пневмониям за минувшую неделю в Санкт-Петербурге. Согласно статистике местного COVID-центра, опубликованной в Facebook, с 27 июня по 4 июля в медучреждение обратилось 3 406 человек, КТ в итоге обнаружил пневмонию у 2 481 пациента. Такого не было ни в первую, ни во вторую волны пандемии коронавируса.

Работа МИБС с начала пандемии в цифрах. Фото: сортировочный COVID-центр МИБС

- За неделю из всех обратившихся (3 406) только у 57 человек завершена вакцинация, еще у 16-ти сделан только 1-й компонент прививки, - добавляют в МИБС.

Мединститут Березина Сергея с начала пандемии делает КТ для больных коронавирусом или с подозрением на него. За это время медучреждение приняло более 124 тысяч пациентов, Пневмоний выявлено 75 104.