13-летний мальчик пропал без вести под Петербургом

13-летний мальчик пропал без вести в Ленобласти / Фото: Лиза Алерт

Под Санкт-Петербургом без вести пропал 13-летний мальчик. Просьба о помощи в поисках появилась на сайте поисковой организации "Лиза Алерт" утром во вторник, 6 июля 2021 года. Предположительно, подросток потерялся в поселке Лемболово Всеволожского района Ленинградкой области, однако может находится и в Петербурге.

- Пропал 13-летний Виктор Боргомотов. С 5 июля о его местонахождении неизвестно, - сообщили в "Лиза Алерт".

Подросток пропал 5 июля / Фото: Лиза Алерт

Также поисковики разместили фото и ориентировку на пропавшего подростка. Мальчик ростом около 158 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. В день исчезновения он был одет в темно-синюю футболку, бежевую толстовку с капюшоном, бежевые шорты и черные кроссовки.

Жителей Петербурга и Ленобласти просят сообщать любую информацию о его возможном местонахождении по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также нужна помощь добровольцев для поисков.