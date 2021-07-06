МЧС предупредило о возвращении аномальной жары в Петербург 6 июля

МЧС предупредило о возвращении аномальной жары в Петербург Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Управление МЧС Санкт-Петербурга предупредило местных жителей о возвращении аномальной жары. Во вторник, 6 июля 2021 года, в городе температура воздуха поднимется до плюс 30-31 градусов. В такую погоду следует не забывать о мерах безопасности, чтобы не получить тепловой удар.

- 6 июля в Санкт-Петербурге во второй половине дня ожидается повышение температуры воздуха до плюс 30-31 градуса, - сообщили в МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

При этом, в городе облаков не ожидается, будет солнечно, а дожди могут прийти не раньше пятницы.

Спасатели напоминают, что при такой погоде следует пить побольше воды, в том числе соки, чай, кофе, квас. Важно пить чуть подсоленную воду, чтобы помогать ей задерживаться в организме. Лучше всего избегать употребление алкоголя.