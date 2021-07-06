Метро "Петроградская" изменила график работы на два месяца с 6 июля

Станция метро "Петроградская" изменила режим работы с 6 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Станция метро "Петроградская" в Санкт-Петербурге 6 июля 2021 года изменила график работы. Теперь в течение двух месяцев вестибюль будет закрыт на вход в утреннее время по будням, а вечером ограничен вход. Причина тому капитальный ремонт эскалаторов.

- С 6 июля по 6 сентября 2021 года по рабочим дням с 07:45 до 10:45 часов вход в вестибюль будет закрыт, с 17:00 до 19:30 часов вход в вестибюль - ограничен, - сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Однако, как пояснили в подземке, интервалы закрытия и ограничения входа могут быть изменены в зависимости от пассажиропотока. Горожан просят помнить об изменении графика работы станции "Петроградская" и заранее продумывать свои маршруты. Соседние станции "Черная речка" и "Горьковская" работают в обычном режиме.