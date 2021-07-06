Легковушка пробила забор и вылетела на набережную канала в Петербурге

Легковушка пробила ограждение и вылетела на набережную канала в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Авария с участием легковушки, которая чуть было не улетела в воду, произошла в Санкт-Петербурге. Во вторник, 6 июля 2021 года, в социальной сети очевидцы рассказали про инцидент. Как оказалось, водитель белого "Форда" не справился с управлением на повороте и вылетел с дороги. Все произошло в третьем часу ночи.

- Белый "Форд" не вписался в поворот, перелетел ограждение и остановился на пешеходной дорожке у самого спуска к каналу на улице Маршала Захарова у дома 12 корпус 2, - рассказал свидетель произошедшего.

Сам водитель не пострадал. Он сразу же позвонил в ГИБДД и остался сидеть в машине, ожидая инспекторов.

Зато машине и забору не повезло. У автомобиля при аварии вывернуло все колеса, а несколько метров ограждения буквально сложились. С инцидентом теперь разбирается дорожная полиция.