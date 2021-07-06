Огромная пробка собралась на Софийской улице из-за ДТП с автобусом у Шушар

ДТП с автобусом перекрыло движение по Софийской улице.
Фото: Никита НЕСТЕРОВ
Авария между двумя легковушками и развозным автобусом осложнила движение на Софийской улице в Петербурге. ДТП произошло утром 6 июля на развороте в районе Шушар между Автозаводской улицей и выездом на КАД.
- Автобус и две легковушки на развороте, движение затруднено, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».
В результате аварии движение по Софийской улице от Пушкина до КАД практически замерло. В пробку встали и рейсовые автобусы. Людям, спешащим на работу, пришлось выходить из автобусов и пешком идти до ближайших остановок или даже до станции метро «Шушары».
В самом ДТП никто сильно не пострадал, удар был касательным.