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Общество6 июля 2021 14:37

Ветхие дома сносят в Колпино

Здесь возобновилась программа реновации жилья
Никита НЕСТЕРОВ
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В Колпино сносят последние ветхие здания.

В Колпино сносят последние ветхие здания.

Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Программа реновации жилья возобновилась в Колпино. 6 июля, в присутствии высокий чиновников Смольного, начали сносить последние ветхие двухэтажные дома, возведенные в 1940-1960 годах. На их месте уже к 2023 году появится комфортное, современное жилье с благоустроенными дворами и парковками.

- Я очень довольна. Новый дом прекрасный, квартира уютная. Были бы деньги, купила бы еще одну, - рассказала журналистам жительница одного из новых домов Людмила.

Всего в квартале Колпино 10, ограниченном улицами Павловская, Губина, Танкистов и проспектом Ленина, по программе реновации расселены 89 помещений - отдельных квартир и комнат в коммуналках.

Как рассказал «КП-Петербург» вице-губернатор Николай Линченко, параллельно программу переселения из ветхого жилья будут реализовывать в шести кварталах пяти районах города: Фрунзенском, Колпинском, Красногвардейском, Невском и Красносельском.