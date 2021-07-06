32-градусная жара установится в Ленобласти с 7 июля

Аномальная жара накроет Ленобласть 7 июля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МЧС Ленинградской области предупреждает об аномальной жаре. Экстремальные температуры установятся в регионе 7 июля 2021 года и продержатся минимум три дня.

- В период с 7 по 9 июля 2021 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается аномально жаркая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на 7-10 градусов, - пояснили спасатели.

В течение всех этих дней в области температура будет повышаться до 32 градусов выше нуля. Небольшое спасение придет 9 июля в виде кратковременных дождей и гроз, однако жару это не собьет.

Такая же аномальная погода ждет и жителей Петербурга. В городе температура воздуха тоже поднимется до плюс 30-32 градусов, однако дождей ни в один из дней не предвидится.