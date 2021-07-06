Мать с ребенком на электросамокате угодили под иномарку на «зебре» в Петербурге

В Петербурге "Форд" сбил мать с ребенком на электросамокате. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге «Форд» сбил на «зебре» женщину, которая ехала на электросамокате вместе со своим ребенком. Все произошло на улице Уточкина возле дома №7. Жесткая авария попала на камеры видеонаблюдения. Судя по записи, опубликованной «Дорожным инспектором» во «Вконтакте», мать и ребенок не спешились перед пешеходным переходом. А водитель иномарки попросту не успел притормозить перед семьей, резко выехавшей под колеса.

Самокат - кикшеринговый. Фото: vk.com/spb_today

- В результате ДТП мама и ребенок в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницу. Около 17:10 на Уточкина, 7 их сбил автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе. Они двигались на самокате вдвоем, - передает «Дорожный инспектор».

На фотографиях с места происшествия видно, что электросамокат является кикшеринговым. Не исключено, что женщину теперь заблокируют в приложении компании. Все из-за того, что вдвоем на этом двухколесном транспорте перемещаться запрещено.