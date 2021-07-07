Более 13 тысяч животных путешествовали в июне через аэропорт Пулково

Аэропорт Пулково принял более 13 тысяч животных в июне 2021 года. Фото: ursn.spb.ru

За июнь 2021 года через аэропорт Пулково путешествовали более 13 тысяч животных. О результатах ветеринарного контроля братьев наших меньших рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. В грузовом терминале Пулково за минувший месяц побывали даже хищные клопы, пиявки и пчелиные матки.

- В число животных вошли 49 собак и 46 кошек, а также другие домашние питомцы: 3 кролика, 1 морская свинка, более 8 тысяч аквариумных рыб, 40 декоративных птиц, 29 амфибий, 29 черепах и различные животные, использующиеся для ведения сельского хозяйства, научной и медицинской деятельности, - рассказывают в СЗМУ Россельхознадзора

Добавим, что ветеринары в итоге не выявили ни одного нарушения, связанного с транспортировкой животных. Да и их здоровье было в порядке.